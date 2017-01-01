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الملك يزف الخبر السار للمهاجرين غير الشرعيين بالمغرب

بتاريــخ : 11 يناير 2017 / 01:33 الملك يزف الخبر السار للمهاجرين غير الشرعيين بالمغرب | بوليتيك
الملك يزف الخبر السار للمهاجرين غير الشرعيين بالمغرب
أعطى الملك محمد السادس اليوم الثلاثاء، تعليماته السامية من أجل تحسين ظروف اندماج المواطنين الأجانب بالمملكة، خاصة الأفارقة،خلال المجلس الوزاري الذي انعقد بمراكش و الذي خصص للمصادقة على القانون

شوف تيفي : الفطواكي عبدالقادر

أعطى الملك محمد السادس اليوم الثلاثاء، تعليماته السامية من أجل تحسين ظروف اندماج المواطنين الأجانب بالمملكة، خاصة الأفارقة،خلال المجلس الوزاري الذي انعقد بمراكش و الذي خصص للمصادقة على القانون التأسيسي للاتحاد الافريقي.

وذكر بلاغ لوزارة الداخلية، اليوم الثلاثاء، أنه طبقا للتعليمات الملكية ، ستنتقل مدة صلاحية بطاقات الإقامة إلى ثلاث سنوات، عوض سنة واحدة حاليا، وذلك بعد مرور سنة على تسوية الإقامة بالمغرب (ما عدا في حالة ارتكاب المعنيين أفعالا يعاقب عليها القانون)".

وأضاف المصدر ذاته أنه "طبقا للتعليمات الملكية السامية، سيتم أيضا تسريع وتبسيط، بأقصى قدر ممكن، إجراءات تسليم وتجديد بطاقات الإقامة".

كما أعطى الملك تعليماته للقطاعات المعنية، قصد دراسة إمكانية الرفع من هذه المدة ، الى ثلاث سنوات وتسريع المساطر وتسهيلها الى أقصى حد يضيف البلاغ .

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