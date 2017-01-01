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مؤلم وبالصور..دفن فتاة بيضاوية من ذوي الاحتياجات الخاصة سقطت في فاجعة أكادير

بتاريــخ : 11 يناير 2017 / 00:40 مؤلم وبالصور..دفن فتاة بيضاوية من ذوي الاحتياجات الخاصة سقطت في فاجعة أكادير | مجتمع
مؤلم وبالصور..دفن فتاة بيضاوية من ذوي الاحتياجات الخاصة سقطت في فاجعة أكادير
في مشهد مؤلم يدمي القلوب ويهز النفوس، استقبلت مؤسسة عبد السلام بناني بالدار البيضاء اليوم الثلاثاء، جثة إحدى نزيلاتها التي لقيت مصرعها في فاجعة الحافلة المحترقة بمنطقة أمسكرود ضواحي مدينة أكادير

"شوف تيفي"

في مشهد مؤلم يدمي القلوب ويهز النفوس، استقبلت مؤسسة عبد السلام بناني بالدار البيضاء اليوم الثلاثاء، جثة إحدى نزيلاتها التي لقيت مصرعها في فاجعة الحافلة المحترقة بمنطقة أمسكرود ضواحي مدينة أكادير السبت المنصرم.

وحسب مصدر "شوف تيفي" فإن الراحلة وهي من ذوي الاحتياجات الخاصة والبالغة قيد حياتها 19 سنة، كانت في طريقها السبت الماضي من البيضاء صوب مدينة أكادير للالتحاق بمركز صحي من أجل تلقي العلاج، إلا أنها عادت إلى مؤسستها في صندوق خشبي في مشهد مؤلم أدخل الحزن لقلوب جميع أصدقائها والمقربين منها.

وأضاف المصدر ذاته بأن الراحلة وبحضور مجموعة من الفعاليات المدنية والسلطات المحلية، تم دفنها بمقبرة الغفران بالبيضاء.

 

 

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المغرب شوف تيفي الراحلة أكادير مركز صحي السلطات المحلية منطقة أمسكرود أكادير

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