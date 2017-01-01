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''أصوات'' تختار ''عبدالاله بن كيران'' شخصية السنة لعام 2016

بتاريــخ : 11 يناير 2017 / 00:23 أصوات تختار عبدالاله بن كيران شخصية السنة لعام 2016 | صحافة
''أصوات'' تختار ''عبدالاله بن كيران'' شخصية السنة لعام 2016
اختار مستمعو الإذاعة الخاصة ''أصوات'', الأمين العام لحزب العدالة والتنمية ''عبدالاله بن كيران'' شخصية السنة بالمغرب وذلك خلال استطلاع للرأي حول ''شخصية السنة '' وهو حدث سنوي تنظمه أصوات و بعد تصويت كثيف


شوف تيفي: الفطواكي عبدالقادر

اختار مستمعو الإذاعة الخاصة "أصوات", الأمين العام لحزب العدالة والتنمية "عبدالاله بن كيران" شخصية السنة بالمغرب وذلك خلال استطلاع للرأي حول "شخصية السنة " وهو حدث سنوي تنظمه أصوات و بعد تصويت كثيف استمر طيلة شهر دجنبر 2016 تم اختيار بنكيران.

و اختار المستمعون عبد الإله بن كيران الأمين العام لحزب العدالة و التنمية شخصية السنة بنسبة تراوحت (23,14%) متبوعا بالدكتورة " نوال كاسمي" طبيبة الأطفال بمستشفى زاكورة بنسبة (11,36%) ثم "ياسين أحجام" الفنان والبرلماني سابقا بنسبة (10%) من الأصوات.

وكانت محطة "أصوات" اقترحت هذه السنة 14 من الشخصيات و المؤسسات و المبادرات التي تميزت خلال سنة 2016, بمشاريع مبتكرة أو أثارت نقاشا عموميا أو حققت إنجازات ما أو تصدرت المشهد السياسي، الفني الرياضي أو المجتمعي و الإعلامي.


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بن كيران/ أصوات/ نوال كاسمي/ ياسين أحجام

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