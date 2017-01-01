''أصوات'' تختار ''عبدالاله بن كيران'' شخصية السنة لعام 2016 ﻿

شوف تيفي: الفطواكي عبدالقادر
اختار مستمعو الإذاعة الخاصة "أصوات", الأمين العام لحزب العدالة والتنمية "عبدالاله بن كيران" شخصية السنة بالمغرب وذلك خلال استطلاع للرأي حول "شخصية السنة " وهو حدث سنوي تنظمه أصوات و بعد تصويت كثيف استمر طيلة شهر دجنبر 2016 تم اختيار بنكيران.
و اختار المستمعون عبد الإله بن كيران الأمين العام لحزب العدالة و التنمية شخصية السنة بنسبة تراوحت (23,14%) متبوعا بالدكتورة " نوال كاسمي" طبيبة الأطفال بمستشفى زاكورة بنسبة (11,36%) ثم "ياسين أحجام" الفنان والبرلماني سابقا بنسبة (10%) من الأصوات.
وكانت محطة "أصوات" اقترحت هذه السنة 14 من الشخصيات و المؤسسات و المبادرات التي تميزت خلال سنة 2016, بمشاريع مبتكرة أو أثارت نقاشا عموميا أو حققت إنجازات ما أو تصدرت المشهد السياسي، الفني الرياضي أو المجتمعي و الإعلامي.
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