خاص بالرجال. . 7 شخصيات تكرهها النساء ﻿

قد يعتبر كثيرون أن المظهر الخارجي والمسائل المادية هي الأشياء التي يستطيع الرجل سحر النساء بها وجذبهن اليه وقد تكون هذه الصفات في مقدمة الأشياء التي تجدب النساء للرجال لكن، في المقابل فهناك أمور

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قد يعتبر كثيرون أن المظهر الخارجي والمسائل المادية هي الأشياء التي يستطيع الرجل سحر النساء بها وجذبهن اليه وقد تكون هذه الصفات في مقدمة الأشياء التي تجدب النساء للرجال لكن، في المقابل فهناك أمور هامة لابد أن يضعها الرجل في اعتباره عند محاولته التودد لامرأة تعجبه.

سحر الشخصية في مقدمة الصفات التي قد تجذب المرأة للرجل و التي قد تكون أقوى سلاح من المال و الجمال , لكن بالمقابل هناك بعض الصفات التي قد تكرهها المرأة في شخصية الرجل والتي صنفها خبراء في 7 أنواع من شخصية الرجل تنفر منها النساء و في مقدمتها :

الرجل العاطفي : الرجل المبالغ في التعبير عن المشاعر , واحدة من الشخصيات التي تكرهها المرأة , فهما مناقضة لصفتين تحبهما المرأة في الرجل ، وهما الثقة والاستقلالية، فيما تكره المرأة صفتي عدم الشعور بالأمان والاعتماد على الآخرين عند الرجل.

الرجل العادي الممل: واحد من الشخصيات التي تنفر منها النساء , فالمرأة كما الرجل تحتاج من وقتٍ لآخر الى الشعور بالمفاجأة لتجديد إيقاع الحياة و كسر الروتين, وهو نفس الأمر في الحياة العاطفية، فالمرأة تحب الرجل غير المتوقع والذي يدهشها الدائم المفاجأة وتكره الرجل الروتيني.

شخصية الرجل البخيل: هي كذلك على رأس قائمة الشخصيات التي لا تسترعي اهتمام النساء فالمرأة تحب الرجل الكريم المعطاء أو الذي تشعر منه بالبذل وسواء المعنوي أو المادي، وعلى النقيض تكره المرأة الرجل البخيل، أو الذي يهديها أو يأتيها بأرخص الهدايا والأشياء.

الرجل الناعم زيادة: واحد من الشخصيات التي تنفر النساء، نعم قد تحبك المرأة إذا كانت فيك هذه الصفات لكن كصديق وليس كحبيب , ليس معنى هذا لا يعني أن يتحول الرجل الى وح كاسر لا تهتم لمشاعر الآخين، لكن المرأة تحب الشخص القوي الذي تستطيع الاعتماد عليه، وإظهار النعومة سوآءا في المظهر أو في التعامل.

الرجل المجادل بدوره يدخل في خانة الرجال الغير مرغوب بهم في حياة النساء هذا النوع من الأشخاص يحول الحوار دائماً إلى جدال، فعندما يأخذ زوجته أو حبيبته خارج المنزل، فإنه يشعرها أنها معه في مناظرة أكثر منه موعد غرامي، الأمر الذي يضعها في موقف المدافع والرقابة الذاتية دائماً.

يجب أن يكون لقاء الرجل بالمرأة تجربةً سعيدةً، خصوصاً إذا كانت هذه اللقاءات الأولى ، تذكر دائماً أن الجدال يسبب التوتر، وبالتأكيد أنت لا تريد أن تشعر حبيبتك بالضغط والتوتر من جانبك.

شخصية الرجل الواعظ الحاكم رفقة المرأة ، يقلل فرص اللقاء في المستقبل فغالباً النساء لا يطقن الاستمرار مع ذلك الرجل ، فاتباعك هذا الأسلوب معها أو في حضورها، سوف يشعرها بفقدان الثقة، كما لا يحب أحد أن يحاكم من جانب الآخرين.

الرجل التافه شخصية تكرهها النساء فقد يكون طولك مترين، وجسمك رياضي ومعك أموال كثيرة، لكن هذا لن يغنيك عن رجاحة العقل وعمق الشخصية، فإذا كنت تفتقد هذين الأمرين، فقد تواجه مشاكل في التأقلم مع النساء اللائي لا يتلفتن للأثرياء.

شخصية الرجل المغرور لاتستهوي عدد من النساء كذلك فقد تحب النساء الشخص الواثق من نفسه، إلا أن الأمر إذا ازداد عن حدّه يتحول في بعض الأحيان إلى غرور، هذه الصفة لابد أنها ستنعكس على تصرفات الشخص، التي قد تفقد الرجل جاذبيته أمام المرأة.

فالمرأة دائماً تنظر في تصرفاتك مع من حولك لتقيم شخصيتك الحقيقية حتى لو كنت تتعامل معها بلطف، فربما في المستقبل تتعامل معها بنفس الطريقة التي تعامل بها الناس بغرور واستعلاء.



