خطير..مهاجر إفريقي حاول اغتصاب مهاجرة مغربية في إسبانيا..وهذه هي التفاصيل الصادمة ﻿

علمت ''شوف تيفي'' بأن مهاجرة مغربية بالديار الإسبانية، تعرضت بمنطقة ألميريا، للاعتداء والتعنيف ومحاولة الاغتصاب من طرف مهاجر من دول إفريقيا جنوب الصحراء.

"شوف تيفي"

علمت "شوف تيفي" بأن مهاجرة مغربية بالديار الإسبانية، تعرضت بمنطقة ألميريا، للاعتداء والتعنيف ومحاولة الاغتصاب من طرف مهاجر من دول إفريقيا جنوب الصحراء.

وحسب مصدر "شوف تيفي" في كشفه عن تفاصيل الواقعة فإن المغربية، استعانت أول أمس الأحد، بجارها الذي يحمل الجنسية الغامبية من أجل إصلاح سخان الماء داخل شقتها، لكنها تفاجأت بهذا الأخير يرفض الحصول على أجرته، ويطالبها بممارسة علاقة جنسية معه سرا.

وأضاف المصدر ذاته بأن المهاجرة المغربية رفضت تلبية رغبة جارها المتزوج، ما جعله يقوم أمس الاثنين، بالتهجم والاعتداء عليها داخل شقتها، لتقوم بالاستنجاد بجيرانها الذين سارعوا إلى إبلاغ الشرطة الإسبانية التي حلت بعين المكان وقامت بإيقافه.

وأوضح ذات المصدر بأن محكمة ألميريا، ستشهد غدا "المحاكمة السريعة" التي سيتم خلالها النطق بالحكم النهائي في حق المعتدي، نظرا لاتهامه بالتحرش الجنسي والاعتداء وهي تهم خطيرة يعاقب عليها القانون بالغرامة والطرد من التراب الإسباني.