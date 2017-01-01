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عريضة دولية تطالب بالإفراج الفوري عن الشابات الصحراويات اللواتي اختطفتهن ''البوليساريو''

بتاريــخ : 10 يناير 2017 / 23:55 عريضة دولية تطالب بالإفراج الفوري عن الشابات الصحراويات اللواتي اختطفتهن البوليساريو | بوليتيك
عريضة دولية تطالب بالإفراج الفوري عن الشابات الصحراويات اللواتي اختطفتهن ''البوليساريو''
وجهت الأرضية المواطنة من أجل الإفراج عن النساء الصحراويات المختطفات بتندوف عريضة تدعو من خلالها الحكومة الإسبانية من أجل الضغط على جبهة ''البوليساريو'' قصد الإفراج عن هؤلاء النساء المحتجزات رغما

شوف تيفي : الفطواكي عبدالقادر



وجهت الأرضية المواطنة من أجل الإفراج عن النساء الصحراويات المختطفات بتندوف عريضة تدعو من خلالها الحكومة الإسبانية من أجل الضغط على جبهة "البوليساريو" قصد الإفراج عن هؤلاء النساء المحتجزات رغما عنهن فوق التراب الجزائري.

ووجهت الأرضية في هذه العريضة التي نشرت على موقع " شانج" رسالة للحكومة الإسبانية من أجل وقف "أي شكل من أشكال المساعدة المؤسساتية والاقتصادية والمالية" لمخيمات تندوف إلى أن تتمكن هؤلاء النساء الصحراويات، التي تحمل بعضهن الجنسية الإسبانية، من العودة إلى إسبانيا.

وبحسب صحيفة "أندلو إل دياريو"، فإن هذه العريضة، التي حملت أزيد من ألف توقيع، ذكرت بأن هؤلاء الشابات "هن ضحايا مجتمع قبلي يمارس كل أشكال العنف والتمييز ضدهن خاصة إجبارهن على العيش في حياة لم يخترنها", وذكرت الصحفية بحالة الشابة "معلومة موراليس"، التي، كغيرها من المئات من النساء الصحراويات، احتجزت رغما عنها منذ أزيد من سنة بمخيمات تندوف، وكذا بمعاناة والديها اللذان ما فتئا يطالبان بعودتها إلى أسبانيا.

هذا وقد تم استقبال ممثلي تجمع عائلات هؤلاء الشابات بالتبني من قبل لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب، التي يمثل أعضاؤها كل الفرق البرلمانية في الغرفة السفلى , وذكربلاغ لهذا التجمع، أن هذه الجمعية أبلغت، بالوثائق الداعمة، أعضاء لجنة الشؤون الخارجية بانتهاكات "البوليساريو" لحقوق الإنسان في مخيمات تندوف في حق عدد من الشابات الصحراويات التي تتبناهن أسر إسبانية.

وأعرب أعضاء لجنة الشؤون الخارجية عن دعمهم لتجمع العائلات المتبنية، متعهدين بالعمل من أجل تحرير هؤلاء الشابات المحتجزات في تندوف، وتمكينهن من التقرير بحرية في مستقبلهن.

يشار إلى أن هؤلاء الشابات، اللائي غادرن مخيمات تندوف من أجل الدراسة بإسبانيا، قضين أكثر من نصف عمرهن في هذا البلد الايبيري بين عائلاتهن بالتبني قبل أن يتم اختطافهن لدى عودتهن إلى المخيمات لزيارة عائلاتهن.

 

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الإفراج عن النساء الصحراويات/ مخيمات تندوف/ عريضة/ البلد الايبيري/إسبانيا

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