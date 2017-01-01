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خطير .. إياكم ورفع إشارة النصر عند التقاط صور السيلفي

بتاريــخ : 10 يناير 2017 / 23:29 خطير .. إياكم ورفع إشارة النصر عند التقاط صور السيلفي | منوعات
خطير .. إياكم ورفع إشارة النصر عند التقاط صور السيلفي
وجه ''بروفسور'' ياباني تحذيرا لهواة التقاط صور ''السلفي'' من رفع إشارة النصر عند أخذ صورة سلفي. وأكد البروفسور أن التقنيات الحديثة التي أصبحت تنافس الهواتف الذكية في ابتكارها، خاصة في مجال التصوير

شوف تيفي: الفطواكي عبدالقادر

وجه "بروفسور" ياباني تحذيرا لهواة التقاط صور "السلفي" من رفع إشارة النصر عند أخذ صورة سلفي. وأكد البروفسور أن التقنيات الحديثة التي أصبحت تنافس الهواتف الذكية في ابتكارها، خاصة في مجال التصوير الفوتوغرافي، قد سهلت عمل جماعات تنشط في مجال القرصنة.

و أوصى الأستاذ الجامعي الياباني "إساو إشيزين" هواة آخذي صور السلفي بتجنب إظهار شارة النصر، مخافة السقوط في فخ شبكات إجرامية متخصصة في سرقة البصمات , وقال أن تقنية التصوير "الأتش دي"، التي أصبحت شركات الاتصالات تتنافس في تطويرها، أصبحت تسهل المأمورية أمام متصيدي شارات النصر، الذين يعثرون بسهولة على مثل هذه الصورة في شبكات التواصل الاجتماعي.

وقال "إساو إشيزين" في تصريحات صحفية لمنابر يابانية ، نقلتها صحيفة" الديلي ميل" البريطانية "إذا قرصن أحدهم كلمة السر التي تستخدمها فيمكنك استبدالها بأخرى جديدة، ولكن لا يمكن تغيير بصمة يدك".

ووضح البروفسور الياباني الذي يشتغل في المعهد الوطني للمعلوميات، أن البصمات المعروضة في صور السلفي يمكن قرصنتها حتى ولو كان الشخص يبعد في الصورة بثلاثة أمتار.

 

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بروفسور/ المعهد الوطني للمعلوميات/ السلفي/الديلي ميل/ التصوير الفوتوغرافي

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