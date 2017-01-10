"رونالد ترامب" يتجه الى تعيين أحد أصدقاء المغرب مكلفا بالشؤون الإفريقية ﻿

من المرتقب أن يُعين الرئيس الأمريكي ''دونالد ترامب'' جون بيتر فام، الخبير في العلاقات الدولية والاستراتيجية، في منصب كاتب الدولة المكلف بالشؤون الإفريقية في إدارته المقبلة وفقا لما ذكرته صحيفة ''جون

شوف تيفي : الفطواكي عبدالقادر





من المرتقب أن يُعين الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" جون بيتر فام، الخبير في العلاقات الدولية والاستراتيجية، في منصب كاتب الدولة المكلف بالشؤون الإفريقية في إدارته المقبلة وفقا لما ذكرته صحيفة "جون أفريك" الفرنسية.



واستنادا الى ذات المصادر، فإن "بيتر فام" يعد من الأصدقاء المقربين من المغرب، إذ تربطه علاقات جيدة مع إعلاميين ومسؤولين كبار، و كان قد أدلى وفي وقت سابق بتصريحات وصفت بالإيجابية لوكالة المغرب العربي للأنباء بخصوص الصحراء المغربية.



ويعتبر "بيتر فام" والذي يشغل مدير مركز إفريقيا في المجلس الأطلسي بواشنطن، رافضا لأطروحة الانفصال والتي تقودها "البوليساريو" بإيعاز من عدد من الدول إفريقية المصنفة في خانة أعداء الوحدة الترابية للمملكة من المساندين الأقوياء لقضية الوحدة الترابية للمغرب، لفكرة الانفصال التي تقودها "جبهة البوليساريو" بمساعدة دول إفريقية تكن العداء للمغرب.



وكان "فام" قد شغل منصب أستاذ مساعد في دراسات العدالة، والعلوم السياسية، والدراسات الأفريقية في جامعة "جيمس ماديسون" في "هاريسونبيرغ" فيرجينيا، ويشغل في الوقت راهن رئيس تحرير مجلة "اسميا" التي تصدرها جمعية دراسات الشرق الأوسط وإفريقيا، التي يشغل منصب نائب رئيسها.

ويرى مهتمون بالحقل السياسي أن تعيين فام سيكون دفعة قوية بالعلاقات الأمريكية المغربية في عهد دونالد ترامب، لتعزيز التعاون في القضايا ذات الاهتمام المشترك.



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