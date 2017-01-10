سعيد الناصري يعود لتقديم عرضه الجديد بالدار البيضاء..وهذه هي التفاصيل ﻿

سيقدم يوم الجمعة 20 يناير المقبل الفنان الكوميدي سعيد الناصري عرضه الجديد ''do you speak english''، وذلك بالقاعة المغطاة التابعة للمركب الرياضي محمد الخامس بالدار البيضاء، والذي ستنظمه جمعية ''روتراكت كازا

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سيقدم يوم الجمعة 20 يناير المقبل الفنان الكوميدي سعيد الناصري عرضه الجديد "do you speak english"، وذلك بالقاعة المغطاة التابعة للمركب الرياضي محمد الخامس بالدار البيضاء، والذي ستنظمه جمعية "روتراكت كازا زينيت"، على الساعة الثامنة مساء.

العرض الجديد لسعيد الناصري هو عرض كوميدي ساخر، لقي نجاحا كبيرا من خلال جولة فنية في مجموعة من المدن المغربية، وهو من تأليفه وإخراجه، حيث يعود لتقديمه بالدار البيضاء نزولا عند رغبة الجمهور البيضاوي الذي اشتاق لجديد الناصري، بعد أن غيب الأخير عن شاشة التلفزيون.



