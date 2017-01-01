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حكومة ''كوبي كولي''

محزن.. المجرد القضية ديالو تعقدات بزاف وهاشنو وقع للفرنسية لورا بريول من بعدما كلات سلخة ديال العصا.. تفاصيل حصرية تظهر لأول مرة

بتاريــخ : 10 يناير 2017 / 21:48 محزن.. المجرد القضية ديالو تعقدات بزاف وهاشنو وقع للفرنسية لورا بريول من بعدما كلات سلخة ديال العصا.. تفاصيل حصرية تظهر لأول مرة | ثقافة و فنون
محزن.. المجرد القضية ديالو تعقدات بزاف وهاشنو وقع للفرنسية لورا بريول من بعدما كلات سلخة ديال العصا.. تفاصيل حصرية تظهر لأول مرة
في تطورات قضية الفنان المغربي سعد المجرد المعتقل في سجن ''فلوري'' بباريس، علمت ''شوف تيفي'' بأن جلسة المواجهة مع الفتاة الفرنسية لورا بريول لن تنعقد في شهر يناير الجاري.

"شوف تيفي"

 

في تطورات قضية الفنان المغربي سعد المجرد المعتقل في سجن "فلوري" بباريس، علمت "شوف تيفي" بأن جلسة المواجهة مع الفتاة الفرنسية لورا بريول لن تنعقد في شهر يناير الجاري.

وحسب مصدر "شوف تيفي" فإن هيئة الدفاع عن الفتاة الفرنسية، تعمل على الحصول على شهادة طبية جديدة تؤكد عدم قدرتها على المواجهة نتيجة الضغوط النفسية التي تعرضت لها أخيرا،خاصة بعد تعرضها للتعنيف على يد عاشقتين للمجرد ليلة رأس السنة بأحد الملاهي الليلة، وأيضا نتيجة تلقيها لتهديدات من مجهولين على هاتفها النقال عبارة عن تسجيلات صوتية ورسائل نصية.

وأوضح المصدر ذاته بأن محامي لورا بريول، قدم شكاية للشرطة الفرنسية ضد مجهولين، تفيد بأن موكلته تعرضت لتهديدات مشفرة وغير مفهومة عبر هاتفها النقال، الذي تم وضعه رهن إشارة الخبرة التقنية للتعرف على هوية هؤلاء الأشخاص المتورطين في ترهيبها.

وأضاف ذات المصدر بأن محامي لورا بريول الذي وصفه بـ "الماكر" قد يستغل هذه التهديدات ليكسب تعاطف جمعيات حقوق الإنسان في فرنسا مع موكلته.

وبخصوص مسار القضية، فإن مصدر "شوف تيفي" الموثوق منه، أكد بأن ورقة شهادة حفظ قضية المجرد بالولايات المتحدة الأمريكية والتي لم تخدم هيئة الدفاع عنه وحرمته من الحصول على السراح المؤقت، قد يستخدمها القضاء الفرنسي كدليل على وجود سوابق للفنان فيما يتعلق بالاغتصاب والعنف.

 

 

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