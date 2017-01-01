زين الدين أستاذ القانون الدستوري: البرلمان مؤسسة مستقلة ولها الحق في الإعلان عن انتخابات لتشكيل هياكلها دون انتظار تشكيل الحكومة.. ﻿

ورد في بلاغ المجلس الوزاري المنعقد ثاني أيام هذا الأسبوع الجملة التالية: ''حرصا من الملك على استكمال المساطر القانونية، فقد أكد الملك على ضرورة تسريع مسطرة المصادقة على القانون التأسيسي للاتحاد

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ورد في بلاغ المجلس الوزاري المنعقد ثاني أيام هذا الأسبوع الجملة التالية: "حرصا من الملك على استكمال المساطر القانونية، فقد أكد الملك على ضرورة تسريع مسطرة المصادقة على القانون التأسيسي للاتحاد الإفريقي، بما في ذلك اعتماده من طرف مجلسي البرلمان". مما يعني أن الملك يدعو مجلس النواب للمصادقة على مشروع القانون المتعلق "بالقانون التأسيسي للاتحاد الافريقي" وذلك قبل 21 من الشهر الحالي والذي سيصادف تصويت الدول الأعضاء في الاتحاد الإفريقي على طلب إنضمام المغرب. وعلق محمد زين الدين أستاذ القانون الدستوري على ماجاء في البلاغ الوزاري بالقول: "من الناحية الدستورية ليس هنالك تعارض بين اشتغال المؤسسة البرلمانية والمؤسسة الحكومية على اعتبار أن البرلمان مؤسسة مستقلة، ولها الحق في الإعلان عن انتخابات لتشكيل هياكلها.

ومن الممكن أن تقدم الأغلبية رئيسها والمعارضة رئيسها، وإن كان المنطق السياسي يفترض أن يكون رئيس مجلس النواب من الأغلبية، ولكن دستوريا ليس هنالك ما يمنع". وأضاف زين الدين "انتخاب هياكل مجلس النواب قبل إعلان الحكومة ستكون له تداعيات سياسية، والمسألة سيكون لها مابعدها على مستقبل الحكومة. لأن رئيس مجلس النواب هو ثالث شخصية في الدولة ويتمتع بصلاحيات واسعة، بالتالي فأن المسألة لاتحمل فقط البعد الدستوري بل إن البعد السياسي حاضر بقوة، والنتائج المترتبة عن إعادة انتخاب مجلس النواب بمختلف هياكله ستكون لها تداعيات سياسية قوية جدا".