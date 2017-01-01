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فضيحة وبالفيديو..اعتقال مغربيات متلبسات بالدعارة في إندونيسيا.. وهذه هي التفاصيل

بتاريــخ : 10 يناير 2017 / 20:28 فضيحة وبالفيديو..اعتقال مغربيات متلبسات بالدعارة في إندونيسيا.. وهذه هي التفاصيل | حوادث و حقوق
فضيحة وبالفيديو..اعتقال مغربيات متلبسات بالدعارة في إندونيسيا.. وهذه هي التفاصيل
تناقلت العديد من الصفحات بمواقع التواصل الاجتماعي، اليوم الثلاثاء، مقطع فيديو، قيل بأنه لمغربيات تم اعتقالهن بإندونيسيا بعد أن ضبطهن متلبسات بالانتماء لشبكة متخصصة في الدعارة.

"شوف تيفي"

 

تناقلت العديد من الصفحات بمواقع التواصل الاجتماعي، اليوم الثلاثاء، مقطع فيديو، قيل بأنه لمغربيات تم اعتقالهن بإندونيسيا بعد أن ضبطهن متلبسات بالانتماء لشبكة متخصصة في الدعارة.

ويتعلق الأمر بشبكة تضم مغربيات وجنسيات أخرى، تم تفكيكها من طرف الشرطة الإندونيسية بالعاصمة جاكرتا، أخيرا، وذلك حسب ما كشف عنه موقع "تريبين نيوز" الإندونيسي.

وأوضح الموقع الإندونيسي بأن الموقوفات، دخلن إلى البلاد باستخدام التأشيرة السياحية، قبل أن يقررن العمل في تجارة الجنس بالفنادق، بعد الحصول على وثائق مزورة.

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