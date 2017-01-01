عاجل: إصابة سفير الإمارات بأفغانستان في اعتداء إرهابي بقندهار ﻿

أعلنت دولة الإمارات العربية المتحدة، اليوم الثلاثاء، عن إصابة سفيرها لدى جمهورية أفغانستان الإسلامية وعدد من دبلوماسييها في اعتداء إرهابي استهدف دار الضيافة التابعة لوالي قندهار.

شوف تيفي:



أعلنت دولة الإمارات العربية المتحدة، اليوم الثلاثاء، عن إصابة سفيرها لدى جمهورية أفغانستان الإسلامية وعدد من دبلوماسييها في اعتداء إرهابي استهدف دار الضيافة التابعة لوالي قندهار.

وذكرت وزارة الخارجية والتعاون الدولي في بيان بثته وكالة الأنباء الإماراتية أنها تتابع "الإعتداء الإرهابي الآثم على دار الضيافة لوالي قندهار والذي نجم عنه اصابة جمعة محمد عبد الله الكعبي سفير الدولة لدى جمهورية أفغانستان الاسلامية وعدد من الدبلوماسيين الإماراتيين الذين كانوا برفقته".

وأوضحت الوزارة أن السفير الإماراتي كان يقوم بزيارة لقندهار في إطار "مهمة انسانية ضمن برنامج دولة الإمارات لدعم الشعب الأفغاني الشقيق" همت بالخصوص إطلاق مشاريع تعليمية واجتماعية بتمويل من مؤسسة خليفة بن زايد آل نهيان للأعمال الإنسانية.

وأكدت وزارة الخارجية والتعاون الدولي، أنها تقوم "في هذه اللحظات العصيبة"، بمتابعة تطورات هذا الإعتداء الإرهابي من خلال غرفة العمليات الخاصة بالإشتراك مع القوات المسلحة والجهات المعنية بالدولة والحكومة الافغانية .



