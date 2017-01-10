تذكير و بالصور: المغاربة يكتشفون اللوك الجديد لرجال الأمن ابتداء من يوم غد الأربعاء ﻿

شوف تيفي
كما و أشارت لذلك "شوف تيفي" في خبر سابق ،يُطل رجال الأمن ابتداء من يوم غد الأربعاء على المغاربة بالزي الرسمي الجديد.
و حسب مصادرنا، فقد تم توزيع الزي الرسمي لرجال الأمن و المُكون من قبعات وزي و أحزمة و أحذية ، على مختلف ولايات أمن المدن الكبرى بعد صدور مذكرة من المديرية العامة للأمن الوطني.
و يتوفر الزي حسب مصادرنا، على مواصفات عالمية جديدة، تحترم جميع المعايير.
كل التعليقات الموجودة على الموقع لا تعبر عن رأينا أو وجهة نظرنا.ونحن غير مسؤولون قانونياً عن التعليقات غير اللائقة، فالمستخدم هو المسؤول الأول والأخير عن التعليقات التي يكتبها وهي تعكس وجهة نظره فقط. يرجى العلم أن التعليقات تراجع أوتوماتيكياً وتتم إزالة العبارات غير اللائقة.