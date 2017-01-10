تذكير و بالصور: المغاربة يكتشفون اللوك الجديد لرجال الأمن ابتداء من يوم غد الأربعاء ﻿

كما و أشارت لذلك ''شوف تيفي'' في خبر سابق ،يُطل رجال الأمن ابتداء من يوم غد الأربعاء على المغاربة بالزي الرسمي الجديد.

شوف تيفي



كما و أشارت لذلك "شوف تيفي" في خبر سابق ،يُطل رجال الأمن ابتداء من يوم غد الأربعاء على المغاربة بالزي الرسمي الجديد.



و حسب مصادرنا، فقد تم توزيع الزي الرسمي لرجال الأمن و المُكون من قبعات وزي و أحزمة و أحذية ، على مختلف ولايات أمن المدن الكبرى بعد صدور مذكرة من المديرية العامة للأمن الوطني.



و يتوفر الزي حسب مصادرنا، على مواصفات عالمية جديدة، تحترم جميع المعايير.













