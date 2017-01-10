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حكومة ''كوبي كولي''

تذكير و بالصور: المغاربة يكتشفون اللوك الجديد لرجال الأمن ابتداء من يوم غد الأربعاء

بتاريــخ : 10 يناير 2017 / 19:51 تذكير و بالصور: المغاربة يكتشفون اللوك الجديد لرجال الأمن ابتداء من يوم غد الأربعاء | مجتمع
تذكير و بالصور: المغاربة يكتشفون اللوك الجديد لرجال الأمن ابتداء من يوم غد الأربعاء
كما و أشارت لذلك ''شوف تيفي'' في خبر سابق ،يُطل رجال الأمن ابتداء من يوم غد الأربعاء على المغاربة بالزي الرسمي الجديد.

شوف تيفي

كما و أشارت لذلك "شوف تيفي" في خبر سابق ،يُطل رجال الأمن ابتداء من يوم غد الأربعاء على المغاربة بالزي الرسمي الجديد.

و حسب مصادرنا، فقد تم توزيع الزي الرسمي لرجال الأمن و المُكون من قبعات وزي و أحزمة و أحذية ، على مختلف ولايات أمن المدن الكبرى بعد صدور مذكرة من المديرية العامة للأمن الوطني.

و يتوفر الزي حسب مصادرنا، على مواصفات عالمية جديدة، تحترم جميع المعايير.







 

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