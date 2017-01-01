خطير.. تفكيك شبكة إجرامية متخصصة في السحر والشعوذة تختطف التلاميذ الزوهريين للبحث عن الكنوز بمدينة أزيلال..وهذه هي التفاصيل الصادمة ﻿

تمكنت عناصر الفرقة الأمنية المكلفة بتأمين محيط المؤسسات التعليمية بمدينة أزيلال من توقيف أربعة أشخاص، من بينهم شقيقتين، وذلك للاشتباه في ارتباطهم بشبكة إجرامية تنشط في استدراج ومحاولة اختطاف

"شوف تيفي"

تمكنت عناصر الفرقة الأمنية المكلفة بتأمين محيط المؤسسات التعليمية بمدينة أزيلال من توقيف أربعة أشخاص، من بينهم شقيقتين، وذلك للاشتباه في ارتباطهم بشبكة إجرامية تنشط في استدراج ومحاولة اختطاف قاصرين بهدف تسخيرهم في البحث عن الكنوز.

وأوضح بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني،اليوم الثلاثاء، أنه حسب المعلومات الأولية للبحث، فقد جرى توقيف المشتبه فيها الرئيسية بالقرب من مؤسسة تعليمية، وهي بصدد تفحص أيدي تلاميذ قاصرين، بحثا عن علامات مميزة، وذلك بهدف استدراجهم وتسخيرهم في طقوس للتنقيب عن الكنوز.

وأضاف البلاغ أنه تم التعرف على المشتبه فيها من طرف خمسة أطفال أكدوا واقعة تفحص أيديهم، قبل أن تسفر الأبحاث والتحريات المتواصلة عن توقيف زوجها وشقيقتها ومشارك رابع، وبحوزتهم معدات للحفر وتمائم وطلاسيم تدخل في أعمال السحر والشعوذة.

وقد تم، حسب نفس المصدر، الاحتفاظ بالمشتبه فيهم الأربعة تحت تدبير الحراسة النظرية على خلفية البحث القضائي، الذي تشرف عليه النيابة العامة بمحكمة الاستئناف بمدينة بني ملال.