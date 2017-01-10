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بالصور.. بعد إيمان الباني: إعلامية مغربية تعقد قرانها في مشهد رومنسي بتركيا

بتاريــخ : 10 يناير 2017 / 18:39 بالصور.. بعد إيمان الباني: إعلامية مغربية تعقد قرانها في مشهد رومنسي بتركيا | منوعات
بالصور.. بعد إيمان الباني: إعلامية مغربية تعقد قرانها في مشهد رومنسي بتركيا
كشفت الإعلامية المغربية شيماء العروسي على حسابها بالانستغرام والفايسبوك، عن تفاصيل عقد قرانها بتركيا وبالتحديد بمدينة اسطنبول نهاية هذا الأسبوع.

"شوف تيفي"

كشفت الإعلامية المغربية شيماء العروسي على حسابها بالانستغرام والفايسبوك، عن تفاصيل عقد قرانها بتركيا وبالتحديد بمدينة اسطنبول نهاية هذا الأسبوع.

وتوصلت "شوف تيفي" بعد بحثها عن هوية زوج هشام العروسي، إلى أن هذا الأخير يدعى عبد الباري الوحيشي وهو ليبي الجنسية، وينحدر من مدينة بنغازي.

وعبرت العروسي في تدوينتها عن سعادتها الكبيرة بزواجها، وهو الأمر الذي جعل العديد من النشطاء يتفاعلون بشكل كبير معها معبرين عن إعجابهم الكبير باللحظة الرومانسية التي جمعتها بزوجها خلال عقد قرانهما.

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‫شوف تيفي

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المغرب شوف تيفي اسطنبول العروسي عبد الباري شيماء العروسي

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