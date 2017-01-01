سالات حكومة بن كيران قبل ما تبدا.. ﻿

بين ''انتهى الكلام'' ديال بنكيران و''البطاقة الحمراء'' ديال أخنوش، نكون عمليا قد انتهينا من الكلام عن الحكومة ومآلات مفاوضات بنكيران التي بدأها متفائلا وأنهاها متشائما..



شوف تيفي:



بين "انتهى الكلام" ديال بنكيران و"البطاقة الحمراء" ديال أخنوش، نكون عمليا قد انتهينا من الكلام عن الحكومة ومآلات مفاوضات بنكيران التي بدأها متفائلا وأنهاها متشائما... بنكيران الذي تخلى عن حزب الاستقلال وسط الطريق ورفض تشكيل حكومته من أحزاب الكتلة التاريخية بعدما تردد في الإجابة عن عرض الاتحاد الاشتراكي.. ولى وجهته نحو أحزاب الوفاق الوطني بزعامة أخنوش، وعندما رفض مطالب زعيم الأحرار بتوسيع قاعدة تحالفه الحكومي أصدر بلاغا شهيرا تحت عنوان عريض "انتهى الكلام" جواب أخنوش جاء سريعا وغير مترددا مفاده " أن رئيس الحكومة المعين وجه لنا البطاقة الحمراء مما يعني ضمنيا أصبحنا خارج اهتماماته لتشكيل الحكومة".. هنا وصلنا إلى نقطة قبل البداية تحت سؤال آشنو المعمول.؟ وإلى أين سيولي بنكيران وجهته هذه المرة.. وفي صفه الآن سوى حزب وحيد لا يتعدى عدد مقاعده 12 نائبا لا تسمن ولا تغني من جوع.. الأحزاب الثلاثة (الأحرار+الاتحاد الدستوري+الحركة) مغضوب عليهم من طرف بنكيران، الاتحاد الاشتراكي مرفوض من طرف زعيم البيجيديين والاستقلال سمح فيه في نصف الطريق.. أمام هذا المأزق العسير لم يتبق أمام بنكيران سوى وضع المفاتيح وتقديم استقالته يقول أغلب المهتمين والفاعلين بالشأن السياسي ببلادنا.. وأن يتم حل البرلمان والذهاب مسرعا إلى انتخابات جديدة، أكيد ستفرز معطيات قد لا تخطر ببال حرايفية الانتخابات.. أما السياسة فلا زال يلزمنا سنين لفهم مغزاها العميق.. بعبارة أصح.. سالات حكومة بنكيران قبل ما تبدا.





