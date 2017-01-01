عاجل..نايضة فمريكان: مسلح يحتجز رهائن بالقرب من جامعة أمريكية ﻿

كشفت وسائل إعلام عالمية، بأن المنطقة المحيطة بجامعة الأباما بالولايات المتحدة الأمريكية،تعرف في هذه اللحظات حالة استنفار أمني كبير، بسبب احتجاز مسلح لمجموعة من الرهائن.

"شوف تيفي"

كشفت وسائل إعلام عالمية، بأن المنطقة المحيطة بجامعة الأباما بالولايات المتحدة الأمريكية،تعرف في هذه اللحظات حالة استنفار أمني كبير، بسبب احتجاز مسلح لمجموعة من الرهائن.

وأضافت المصادر ذاتها بأن هذا المسلح الذي قد يكون برفقة مسلحين آخرين، قام بسطو مسلح على وكالة بنكية واحتجز مجموعة من الرهائن بعد وصول الشرطة.