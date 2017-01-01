عاجل: انتهاء المجلس الوزاري الذي ترأسه اليوم الملك محمد السادس بمراكش و هذا ما خلص إليه ﻿

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ترأس الملك محمد السادس، اليوم الثلاثاء بالقصر الملكي بمراكش مجلسا للوزراء، خصصت أشغاله للمصادقة على القانون التأسيسي للاتحاد الإفريقي الموقع بلومي في 11 يوليوز 2000 ، وبروتوكول التعديلات المتعلق به، وعلى مشروع القانون الذي يصادق بموجبه على القانون المذكور
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