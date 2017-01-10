خيطر وبالصورة..شفار هاز جنوية كبر منو في سلا.. وها كيفاش شدوه ﻿

تمكنت المصالح الأمنية، اليوم الثلاثاء، بمدينة سلا، من إيقاف شاب، متلبس بسرقة هاتف نقال لأحد المارة، بعد تهديده بالسلاح الأبيض.

''شوف تيفي''

تمكنت المصالح الأمنية، اليوم الثلاثاء، بمدينة سلا، من إيقاف شاب، متلبس بسرقة هاتف نقال لأحد المارة، بعد تهديده بالسلاح الأبيض.

وحجزت المصالح الأمنية، لدى الموقوف، سلاحا أبيضا من الحجم الكبير، كان يستخدمه في تنفيذ عمليات السرقة والاعتداء على المواطنين.

وفور إيقاف المعني بالأمر،تم اقتياده إلى إحدى الدوائر الأمنية، قبل أن يتم وضعه تحت تدابير الحراسة النظرية بإشراف من النيابة العامة.