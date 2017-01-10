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عاجل وبالصورة..انهيار مسجد على المُصليين خلال صلاة الجنازة على ميت..وهذا عدد الضحايا

بتاريــخ : 10 يناير 2017 / 16:07 عاجل وبالصورة..انهيار مسجد على المُصليين خلال صلاة الجنازة على ميت..وهذا عدد الضحايا | دولي
عاجل وبالصورة..انهيار مسجد على المُصليين خلال صلاة الجنازة على ميت..وهذا عدد الضحايا
لقي ثلاثة أشخاص مصرعهم، و أصيب 10 آخرين، عصر اليوم الثلاثاء، بتركيا، عقب انهيار سقف مسجد في منطقة بكر كوي الموجودة على مستوى مدينة اسطنبول.

 ''شوف تيفي''

 لقي ثلاثة أشخاص مصرعهم، و أصيب 10 آخرين، عصر اليوم الثلاثاء، بتركيا، عقب انهيار سقف مسجد في منطقة بكر كوي الموجودة على مستوى مدينة اسطنبول.

وحسب وسائل إعلام تركية قبل قليل، فإن الحادث وقع خلال أداء صلاة الجنازة على أحد المتوفين، حيث تفاجأ المصلون بانهيار سقف المسجد، مما أدى إلى وفاة 3 أشخاص على الفور، وإصابة 10 آخرين، بجروح خطيرة.

وأضافت المصادر ذاتها بأن تحذيرات وُجهت لعاملي المسجد، قبل مدة، تفيد بأن سقفه قد ينهار في أي لحظة بسبب الثلوج، لكنهم تجاهلوا هذه التحذيرات، وأقاموا صلاة الجنازة التي انتهت بفاجعة.

انهيار مسجد على المُصليين خلال صلاة الجنازة على ميت..وهذا عدد الضحايا

 

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