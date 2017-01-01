صادم.. هذا ما تم العثور عليه بمعطف لورا بريول خلال اعتقال سعد المجرد.. وهذه هي التفاصيل المثيرة التي كشفت عنها الصحافة الفرنسية لأول مرة ﻿

كشفت وسائل إعلام فرنسية،اليوم الاثنين، بأن الشرطة الفرنسية، يوم اعتقال سعد المجرد، عثرت بمعطف الفتاة ''لورا بريول''التي تتهمه باغتصابها وتعنيفها جسديا على ''ماسة'' ومبلغ مالي مهم تعود ملكيتهما

''شوف تيفي''

كشفت وسائل إعلام فرنسية،اليوم الاثنين، بأن الشرطة الفرنسية، يوم اعتقال سعد المجرد، عثرت بمعطف الفتاة ''لورا بريول''التي تتهمه باغتصابها وتعنيفها جسديا على ''ماسة'' ومبلغ مالي مهم تعود ملكيتهما للفنان المغربي.

وتساءلت المصادر ذاتها في كشفها عن تفاصيل الواقعة، عن سبب وجود ماسة وأموال المجرد في معطف لورا بريول، مرجحين في الوقت ذاته بأن هناك احتمالا كبيرا بأنهما كانا المقابل المادي الذي منحه المجرد للفتاة الفرنسية مقابل ممارسة الجنس معه.

وأضافت ذات المصادر بأن المجرد من الممكن أن يكون سقط ضحية مافيا تقوم بالاتجار بالكوكايين، والتي استخدمت الفتاة الفرنسية للحصول على ماسة ''المجرد''، مشيرة في الوقت ذاته إلى أن سقوط الفنان المغربي بسهولة في شباك فتاة غير مشهورة يثير الشكوك، ويدفع إلى طرح العديد من التساؤلات التي تحتاج لأجوبة فورية.

تجدر الإشارة إلى أن ''شوف تيفي''،كشفت قي وقت سابق، عن التفاصيل الكاملة الخاصة بقضية سعد المجرد منذ وقوعها إلى غاية رفض القضاء الفرنسي منحه السراح المؤقت، بالإضافة إلى كشفها عن تفاصيل حصرية ومثيرة بخصوص ''لورا بريول'' وتحركاتها بعد اتهامها لـ ''المعلم'' باغتصابها وتعنيفها جسديا.