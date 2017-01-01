 ضربة معلم.. الجيش المغربي يطرد عناصر البوليساريو من الكركرات وهذه هي التفاصيل ﻿
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ضربة معلم.. الجيش المغربي يطرد عناصر البوليساريو من الكركرات وهذه هي التفاصيل

بتاريــخ : 10 يناير 2017 / 15:47 ضربة معلم.. الجيش المغربي يطرد عناصر البوليساريو من الكركرات وهذه هي التفاصيل | بوليتيك
ضربة معلم.. الجيش المغربي يطرد عناصر البوليساريو من الكركرات وهذه هي التفاصيل
نتج عن التنسيق العسكري الذي قاده الجنرال عروب بالمنطقة الجنوبية، طرد مئات العناصر من البوليساريو من الكركرات، والتي كانت مشكلة من أزيد من 800 سيارة وشاحنات عسكرية شوهدت بصدد العودة إلى أماكنها.

شوف تيفي

نتج عن التنسيق العسكري الذي قاده الجنرال عروب بالمنطقة الجنوبية، طرد مئات العناصر من البوليساريو من الكركرات، والتي كانت مشكلة من أزيد من 80 سيارة وشاحنات عسكرية شوهدت بصدد العودة إلى أماكنها.

وكشفت مصادر إعلامية أن التعليمات قد أعطيت لفرقة خاصة، من بينها فرقة المشاة المظليين، إلى الانتقال إلى النقطة التي شهدت توترا غير مسبوق من أجل رفع درجة الاستنفار، حيث وصلت تعزيزات ومعدات عسكرية مغربية إلى المنطقة المعروفة ب '' قندهار''، وتم حدوت توقيفات في المنطقة بهدف وقف أنشطة التهريب المنتشرة.
وأضافت المصادر ذاتها أن هذه التحركات جاءت تزامنا مع خروج قيادي في جبهة البوليساريو لإعلان خطة لتنقيل محتجزين بتندوف إلى منطقة الكركرات، التي عاد الهدوء إليها بعد عودة كتيبات من البوليساريو إلى أماكنها نهاية الأسبوع الماضي. وكشفت المصادر ذاتها أن أوامر أصدرت من طرف الجنرال بوشعيب عروب، المفتش العام للقوات المسلحة الملكية وقائد المنطقة العسكرية الجنوبية، لحشد الجيش المغربي لمئات الجنود والآليات العسكرية على بعد أمتار قليلة من الحدو الموريتانية قرب بلدة الكويرة.

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الكويرة الكركرات الجيش المغربي

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