 يا ربي السلامة..اغتصاب طفل قاصر وتخديره فزبالة ميريكان نواحي البيضاء و ها شنو وقع‎ ﻿
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يا ربي السلامة..اغتصاب طفل قاصر وتخديره فزبالة ميريكان نواحي البيضاء و ها شنو وقع‎

بتاريــخ : 10 يناير 2017 / 15:20 يا ربي السلامة..اغتصاب طفل قاصر وتخديره فزبالة ميريكان نواحي البيضاء و ها شنو وقع‎ | حوادث و حقوق
يا ربي السلامة..اغتصاب طفل قاصر وتخديره فزبالة ميريكان نواحي البيضاء و ها شنو وقع‎
علمت'' شوف تيفي'' أن شابا قاصرا تعرض ، للاغتصاب على يد وحش بشري بمطرح النفايات بمنطقة مديونة نواحي البيضاء.

شوف تيفي:

علمت'' شوف تيفي'' أن شابا قاصرا تعرض ، للاغتصاب على يد وحش بشري بمطرح النفايات بمنطقة مديونة نواحي البيضاء.

و قالت مصادرنا،إن الطفل القاصر جرى نقله إلى ''مزبلة ميريكان'' بمديونة و تخديره تم عمد مرتكب الجريمة على تركه بالمطرح و آثار العنف بادية على جسمه.
و حسب مصادرنا،فقد جرى اعتقال الجاني بعد فتح تحقيق في الحادثة،بينما تطالب عائلة الشاب من الجمعيات بتبني هذه القضية حتى يتمكن الابن الضحية من العلاج و العودة إلى حياته الطبيعية.

 

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