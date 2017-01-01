يا ربي السلامة..اغتصاب طفل قاصر وتخديره فزبالة ميريكان نواحي البيضاء و ها شنو وقع‎ ﻿

شوف تيفي:
علمت'' شوف تيفي'' أن شابا قاصرا تعرض ، للاغتصاب على يد وحش بشري بمطرح النفايات بمنطقة مديونة نواحي البيضاء.
و قالت مصادرنا،إن الطفل القاصر جرى نقله إلى ''مزبلة ميريكان'' بمديونة و تخديره تم عمد مرتكب الجريمة على تركه بالمطرح و آثار العنف بادية على جسمه.
و حسب مصادرنا،فقد جرى اعتقال الجاني بعد فتح تحقيق في الحادثة،بينما تطالب عائلة الشاب من الجمعيات بتبني هذه القضية حتى يتمكن الابن الضحية من العلاج و العودة إلى حياته الطبيعية.
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