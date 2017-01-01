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انفراد. تفاصيل جديدة في قضية المنتحر بحي القدس بالدار البيضاء الذي صاح من داخل المسجد ''أنا المهدي المنتظر''

بتاريــخ : 10 يناير 2017 / 15:17 انفراد. تفاصيل جديدة في قضية المنتحر بحي القدس بالدار البيضاء الذي صاح من داخل المسجد أنا المهدي المنتظر | حوادث و حقوق
انفراد. تفاصيل جديدة في قضية المنتحر بحي القدس بالدار البيضاء الذي صاح من داخل المسجد ''أنا المهدي المنتظر''
علمت ''شوف تيفي'' أن الشخص الذي رمى بنفسه مساء أمس بحي القدس بالدار البيضاء من الطابق الثالث قد وافته المنية صباح اليوم الثلاثاء بمستشفى ابن رشد بالدار البيضاء

شوف تيفي:

علمت ''شوف تيفي'' أن الشخص الذي رمى بنفسه مساء أمس بحي القدس بالدار البيضاء من الطابق الثالث قد وافته المنية صباح اليوم الثلاثاء بمستشفى ابن رشد بالدار البيضاء

وأضاف مصدر مطلع لـ''شوف تيفي'' تفاصيل الواقعة، حيث قال إن الشخص المنتحر، دخل لمسجد النور بحي القدس عند صلاة المغرب يوم أمس الاثنين، وأخذ الميكرو من يد إمام المسجد، وصاح ''أنا المهدي المنتظر، أنا المهدي المنتظر''، وبعد أن تجمع عليه الناس، فر هاربا بسرعة إلى منزل خالته، ورمى بنفسه من الطابق الثالث، وتم حمله على وجه السرعة لمستعجلات ابن رشد.

وكشف المصدر ذاته أن المنتحر كان مهاجرا سريا بتركيا، وتم إرجاعه إلى المغرب، الشيء الذي جعله يصبح في حالة عقلية غير مستوية.

 

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‫شوف تيفي

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انتحار حي القدس تركيا المغرب

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