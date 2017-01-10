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هذه حقيقية انتحار الفنان المغربي ''محمد الشوبي''

بتاريــخ : 10 يناير 2017 / 15:13 هذه حقيقية انتحار الفنان المغربي محمد الشوبي | ثقافة و فنون
هذه حقيقية انتحار الفنان المغربي ''محمد الشوبي''
نفى الفنان المغربي ''محمد الشوبي'' كل الإشاعات التي روجت مؤخرا حوله والتي تحدثت عن خبر انتحاره.

شوف تيفي: الفطواكي عبد القادر


نفى الفنان المغربي ''محمد الشوبي'' كل الإشاعات التي روجت مؤخرا حوله والتي تحدثت عن خبر انتحاره.

وأكد ''الشوبي'' خلال اتصال هاتفي بقناة ''شوف تيفي'' أن الصورة التي تداولها ناشطون فايسبوكيون يظهر فيها الفنان المغربي ''الشوبي'' منتحرا هي في الحقيقة صورة من كواليس تصوير الجزء الثاني لسلسلة دارالغزلان'' التي تصور هذه الأيام بمدينة أصيلة على غرار الجزء الأول .

وكان الجزء الأول من سلسلة'' دار الغزلان'' والذي جسد أدوارها الرئيسية كل من المرحوم محمد البسطاوي، وسعيد باي، ومحمد الشوبي ومريم الزعيمي، ودنيا بوطازوت، وأخرون , قد حقق نجاحا كبيرا من خلال نسب المشاهدة العالية المحققة خلال شهر رمضان سنة 2015.

يذكر أن الفنان المحبوب ''محمد الشوبي'' كان قد انتهى رفقة المخرج ''عبدالسلام الكرلاعي'' مسلسل ''عين الحق'' في انتظار مشاركته في عمل سينمائي ضخم لم يتم اختيار عنوان نهائي له بعد...مزيدا من العطاء فناننا الكبير وبطول العمر إنشاء الله . .

هذه حقيقية انتحار الفنان المغربي ''محمد الشوبي''

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‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

محمد الشوبي/ عبدالسلام الكرلاعي/ البسطاوي/ الإشاعات/دارالغزلان

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