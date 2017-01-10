انفراد وبالصور .. بعد آسفي ''الأزبال الإيطالية'' بالبيضاء وهذه هي التفاصيل ﻿

بعد مدينة آسفي ''الأزبال الإيطالية'' تحط الرحال بضواحي العاصمة الاقتصادية الدار البيضاء، وبالتحديد بدوار ''لهواورة'' جماعة أولاد صالح بوسكورة حوالي 40 كلم شرق البيضاء.

شوف تيفي: الفطواكي عبدالقادر



بعد مدينة آسفي ''الأزبال الإيطالية'' تحط الرحال بضواحي العاصمة الاقتصادية الدار البيضاء، وبالتحديد بدوار ''لهواورة'' جماعة أولاد صالح بوسكورة حوالي 40 كلم شرق البيضاء.



وحسب ما عاينت ''شوف تيفي'' فقد عمدت شركة معروفة في صناعة اسمنت البناء إلى استقدام جزء من هذه الأزبال الإيطالية التي تدخل في صناعة هذه المادة التي تستعمل في البناء.



وأكدت ساكنة الدوار لـ ''شوف تيفي'' أن سكان هذا الدوار تفاجئوا بالشركة المذكورة وهي تحول أراضيهم إلى مقالع لاستخراج الأحجار التي تدخل في تركيبة هذه المادة، مما أضحى يشكل خطرا بيئيا خطيرا يهدد سلامة الحرث والنسل.



وكان موضوع ''الأزبال الإيطالية'' قد فجر نقاشا كبيرا في الأوساط السياسية والمدنية ومواقع التواصل الاجتماعي , عندما سمحت الحكومة لمعامل إسمنت بالبلاد باستيراد ما يناهز 2500 طن من النفايات الإيطالية لحرقها في هذه المعامل السنة الفارطة , حيث اتهم ناشطون وزيرة البيئة بتحويل البلاد إلى ''مزبلة للأوروبيين''، وتعريض صحة المغاربة و البيئة للخطر.