فنان مغربي شاب صديق لمجرد حزين جداً.. وها شكون مات ليه+صورة ﻿

كشف الفنان رضوان برحيل، صديق الفنان المغربي سعد لمجرد على حسابه الخاص بالانستغرام،عن وفاة جدته، وقد عبر عن حزنه الشديد لفقدانها.

شوف تيفي : علاء الصنوبري



كشف الفنان رضوان برحيل، صديق الفنان المغربي سعد لمجرد على حسابه الخاص بالانستغرام،عن وفاة جدته، وقد عبر عن حزنه الشديد لفقدانها.



وكتب برحيل '' جدتي في ذمة الله .. إنا لله وإنا إليه راجعون ادعوا لها بالرحمة والمغفرة جزاكم الله عنا خير''، وهو الأمر الذي جعل المئات من عشاقه يتفاعلون بكثافة، سائلين الله أن يرحمها ويدخلها فسيح جناته.







