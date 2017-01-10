عاجل..الشرطة التركية تقتل انتحاريا خلال تبادلها لإطلاق النار مع مسلحين+صور ﻿

''شوف تيفي''
كشفت وكالة رويترز البريطانية قبل قليل بأن مسؤولا أمنيا، قال لها إن الشرطة التركية، قتلت مهاجما كان يسعى لشن هجوم انتحاري وحاول دخول مركز الشرطة الرئيسي في مدينة غازي عنتاب بجنوب شرق البلاد اليوم الثلاثاء.
وكان موقع ''صباح'' التركي، قد كشف بأن تبادلا لإطلاق النار، وقع أمام المبنى وأن سيارات الإسعاف أرسلت للمنطقة.
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