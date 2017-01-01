عاجل وبالفيديو..نايضة قرطاس في تركيا..وها شنو واقع ﻿

كشف موقع ''صباح'' التركي، قبل قليل، بأن منطقة غازي، تعرف في هذه اللحظات تبادلا لإطلاق النار بين الشرطة ومسلحين.

''شوف تيفي''

كشف موقع ''صباح'' التركي، قبل قليل، بأن منطقة غازي، تعرف في هذه اللحظات تبادلا لإطلاق النار بين الشرطة ومسلحين.

ولم يكشف الموقع التركي، إلى حدود اللحظة عن حصيلة القتلى والمصابين في هذا الهجوم المسلح.

ونشر نفس الموقع،مقطع فيديو، يظهر حالة استنفار أمني كبير بمنطقة غازي ووصول سيارات للإسعاف.