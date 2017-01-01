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مغربية تراسل وزير العدل والحريات..وها علاش

بتاريــخ : 10 يناير 2017 / 13:39 مغربية تراسل وزير العدل والحريات..وها علاش | مجتمع
مغربية تراسل وزير العدل والحريات..وها علاش
توصلت ''شوف تيفي'' بنسخة من شكاية تظلم، قامت مواطنة مغربية بإرسالها لوزير العدل والحريات، أوضحت من خلالها بأنها كانت ضحية شريكتها في مشروع خاص بمؤسستين تعليميتين.

''شوف تيفي''
توصلت ''شوف تيفي'' بنسخة من شكاية تظلم، قامت مواطنة مغربية بإرسالها لوزير العدل والحريات، أوضحت من خلالها بأنها كانت ضحية شريكتها في مشروع خاص بمؤسستين تعليميتين.
وحسب صاحبة هذه الشكاية، فإنها دخلت في شراكة مع السيدة ''ه.ح''، حيث قامتا بشراء أصول تجارية لمدرستين بالمدينة الجديدة لفاس نهاية ثمانينيات القرن الماضي، حيث منحت كل واحدة منهما تفويضا للأخرى متحصل عليه من وزارة التربية الوطنية، لتسيير شؤون المؤسستين.

وأوضحت المتحدثة في اتصال لها مع ''شوف تيفي'' بأن الشراكة لم تدم طويلا، بعد أن قررت سحب التفويض الذي منحته لشريكتها، ثم قدمت استقالتها من تسيير المؤسسة التي كانت مشرفة على تسييرها، إلا أنها تفاجأت بشريكتها ووالدها وهما يقومان باحتكار المؤسستين لصالحهما، ما جعلها ترفع دعوى قضائية عقب اكتشافها وجود حسابات مغلوطة وغير حقيقية بخصوص المداخيل.

وأضافت بأن المحكمة ابتدائيا واستئنافيا، حكمت لصالحها بالحصول على مبلغ مالي قليل جدا قدره ''6ملايين سنتيم'' بالمقارنة مع حقوقها، مشيرة إلى أنها تفاجأت بعد ذلك بصدور حكم قضائي آخر ضدها تدفع بموجبه لشريكتها مبلغ 14 مليون سنتيم.

وختمت نفس المتحدثة كلامها بأن القضية، تعقدت أكثر بسبب تحول ملكية المؤسستين من شريكتها الأولى ووالدها إلى شركاء آخرين، قاموا بالسطو على حصتها.

 

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المغرب شوف تيفي مبلغ مالي فاس الجديدة الاستقالة تسيير المؤسسة

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