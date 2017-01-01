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يا ربي السلامة.. مرة أخرى:جريمة قتل مروعة تهز سطات.. وهذه هي التفاصيل الصادمة

بتاريــخ : 10 يناير 2017 / 13:13 يا ربي السلامة.. مرة أخرى:جريمة قتل مروعة تهز سطات.. وهذه هي التفاصيل الصادمة | حوادث و حقوق
يا ربي السلامة.. مرة أخرى:جريمة قتل مروعة تهز سطات.. وهذه هي التفاصيل الصادمة
اهتز حي سيدي عبد الكريم بمدينة سطات في الساعات الأولى من اليوم الثلاثاء،على وقع جريمة مروعة، وقعت فوصلها في جلسة خمرية وراح ضحيتها شاب تلقى مجموعة من الطعنات المميتة.

''شوف تيفي''

اهتز حي سيدي عبد الكريم بمدينة سطات في الساعات الأولى من اليوم الثلاثاء،على وقع جريمة مروعة، وقعت فوصلها في جلسة خمرية وراح ضحيتها شاب تلقى مجموعة من الطعنات المميتة.

وحسب ما توصلت به ''شوف تيفي'' من مصدرها فإن الضحية البالغ من العمر 24 سنة، دخل في نقاش حاد مع شخص شاركه في جلسة خمرية، لتتطور الأمور إلى تبادل للضرب بينهما، انتهى بقيام هذا الأخير بتوجيه العديد من الطعنات للضحية على مستوى البطن، ليسقط غارقا في دمائه قبل أن يلفظ أنفاسه الأخيرة بالمستشفى الإقليمي الحسن الثاني.

وأضاف المصدر ذاته بأن المصالح الأمنية وفور توصلها بإخبارية بالموضوع، قامت بحملات تمشيطية في الحي المذكور، والتي تكللت بإيقاف المتهم، ووضعه تحت تدابير الحراسة النظرية بإشراف من النيابة العامة، في حين تم وضع جثة الضحية بمستودع الأموات.

تجدر الإشارة إلى أن مدينة سطات، شهدت قبل أسابيع، جريمة مروعة، راحت ضحيتها شابة في مقتبل العمر، بعد أن قامت صديقتها بتوجيه العديد من الطعنات القاتلة لها بالشارع العام.

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‫شوف تيفي

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المغرب شوف تيفي سيدي عبد الكبريم حملات تمشيطية جلسة خمرية

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