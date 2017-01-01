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العلمي في مواجهة الرميد ''شكون سولك بعدا على تعويض بن كيران؟''

بتاريــخ : 10 يناير 2017 / 13:05 العلمي في مواجهة الرميد شكون سولك بعدا على تعويض بن كيران؟ | بوليتيك
العلمي في مواجهة الرميد ''شكون سولك بعدا على تعويض بن كيران؟''
انفجر الطالبي العلمي القيادي في حزب التجمع الوطني للأحرار في وجه مصطفى الرميد القيادي في حزب العدالة والتنمية خلال اللقاء الجهوي الذي انعقد اليوم الثلاثاء، بمدينة فاس، وقال له ''خرج السي الرميد

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انفجر الطالبي العلمي القيادي في حزب التجمع الوطني للأحرار في وجه مصطفى الرميد القيادي في حزب العدالة والتنمية خلال اللقاء الجهوي الذي انعقد اليوم الثلاثاء، بمدينة فاس، وقال له ''خرج السي الرميد وقالينا أنا ماشي بنعرفة ديال العدالة والتنمية، وماغاديش نعوض بن كيران، شكون سولك بعدا؟''، وأضاف ''لاتصبح المفاوضات مفاوضات عندما يغلق الباب ويقدم عرض واحد فقط، والمفاوضات يقودها رئيس الحكومة المعين وليس الحزب بأكمله''. وأشار العلمي إلى أن ''حزب الأحرار هو حزب رجال الدولة، وحزب المشاريع الكبرى من خلال المشاركات في الحكومات المتعاقبة''.

وارتفعت حرارة اللقاء، مع تصريح القيادي في حزب الحمامة بأن حزبه لم يحصل على الأصوات الكافية لتشكيل الحكومة لأنه ''مكيخدمش مصطلحات ديال البكاء والابتزاز''. مؤكدا أن ''منطق الأحرار في التفاوض لن يتغير، لأنه لايريد تكرار أخطاء الماضي'' حسب تعبير العلمي.

 

 

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