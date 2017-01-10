تشققات مرعبة في طريق الموت تيزين تيشكا+صور ﻿

''شوف تيفي''
توصلت ''شوف تيفي'' بصور تم التقاطها لطريق الموت ''تيزي نتيشكا'' والتي توضح ظهور مجموعة من التشققات به، خاصة بالمناطق المنحدرة.
وحسب ما توصلت به ''شوف تيفي'' من مصدرها فإنه وبالرغم من الإصلاحات التي قامت بها الوزارة المكلفة بقطاع التجهيز، إلا أن هذه الطريق وفي مدة لم تتجاوز السنة، ظهرت به مجموعة من التشققات الخطيرة والتي قد تتسبب في وقوع حوادث سير مميتة.
تجدر الإشارة إلى أن الطريق المذكور، شهد في السنوات الأخيرة، العديد من الفواجع الطرقية التي حصدت أرواح العشرات من المواطنين.
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