 بعد الامارات..مطالب بإحداث وزارة للسعادة في الحكومة القادمة لمحاربة تعاسة المغاربة مع إلزامية حصص الضحك في المدارس ﻿
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بعد الامارات..مطالب بإحداث وزارة للسعادة في الحكومة القادمة لمحاربة تعاسة المغاربة مع إلزامية حصص الضحك في المدارس

بتاريــخ : 10 يناير 2017 / 12:54 بعد الامارات..مطالب بإحداث وزارة للسعادة في الحكومة القادمة لمحاربة تعاسة المغاربة مع إلزامية حصص الضحك في المدارس | بوليتيك
بعد الامارات..مطالب بإحداث وزارة للسعادة في الحكومة القادمة لمحاربة تعاسة المغاربة مع إلزامية حصص الضحك في المدارس
مع توالي التقارير الرسمية الوطنية والدولية لـ ''مؤشر السعادة'' التي تصنف المغرب ضمن الدول الأقل سعادة في العالم إن لم نقل من الدول التعيسة، لأسباب نفسية وهي: الفرح، الضحك، الارتياح، الشعور بالأمان،

شوف تيفي: مصطفى لختاصير

مع توالي التقارير الرسمية الوطنية والدولية لـ ''مؤشر السعادة'' التي تصنف المغرب ضمن الدول الأقل سعادة في العالم إن لم نقل من الدول التعيسة، لأسباب نفسية وهي: الفرح، الضحك، الارتياح، الشعور بالأمان، الإحساس بالاهتمام، الغضب، القلق، الاكتئاب، الحزن، الإنهاك...ولأسباب خارجية تتجلى في : ضعف الخدمات الاجتماعية، الحرية، الفساد، المشاكل البيئية، الدخل الفردي، نمط التغذية.. دعا عبد اللطيف بور البروفيسور في علم الأجنة ورئيس الجمعية المغربية لعلوم التغذية في تصريح لـ ''شوف تيفي'' وزارة الثقافة بتخصيص دعم مهم لمهرجانات الضحك، وطالب وزارة التربية الوطنية بإصدار مرسوم يجعل من حصص الضحك حصصا إلزامية في المدارس يقدمها الأستاذ لتلاميذته من خلال رواية النكت، وخلق أجواء المرح، لأن هذا العامل يساعد الطالب على التحصيل ويفيده على المستوى الصحي والاجتماعي والنفسي.
ويستند البروفيسور بور في دعوته هذه إلى علم ''الإبيجينيتيك'' الحديث، الذي أكد في تجارب ودراسات عديدة أن الضحك يحفز الجينومات في الحمض النووي ADN على إرسال رسائل إيجابية إلى الجينات المسؤولة عن تكوين الكائن البشري. وتحفزها تلك الرسائل على مواجهة السرطانات والأمراض المزمنة مثل السكري وحتى الأمراض الوراثية....
وتأتي دعوة الروفيسور مع توالي تقارير باحثين في علم الجينات والطب النفسي تدق ناقوس الخطر، وتنصح المغاربة بالضحك والابتعاد عن التوتر المسؤول الرئيسي عن انتشار السرطانات والأمراض المستعصية والمزمنة... مع دعوات لإحداث وزارة للسعادة في تشكيلة الحكومة القادمة، لحل المشاكل النفسية العويصة التي يعيشها الإنسان المغربي، وتحسين الجوانب التي تنغص راحتهم، على اعتبار أن المؤشر الدولي للسعادة يضع مهمة إسعاد المواطنين من واجبات الدول.

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وزارة السعادة المغرب المغاربة تعساء أمراض

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