نجاة اعتابوا تدخل عالم السينما ﻿

على غرار الكثير من المطربات المغربيات اللواتي أثرن تاريخهن الفني بمجموعة من الأغاني، ودخلوا عالم التمثيل، منهم من ظهرت بمستوى جيد ومنهم من لم تجيد جملة مفيدة أمام الكاميرا، علمت ''شوف تيفي'' أن آخر

شوف تيفي

على غرار الكثير من المطربات المغربيات اللواتي أثرن تاريخهن الفني بمجموعة من الأغاني، ودخلوا عالم التمثيل، منهم من ظهرت بمستوى جيد ومنهم من لم تجيد جملة مفيدة أمام الكاميرا، علمت ''شوف تيفي'' أن آخر هؤلاء، المطربة نجاة اعتابوا التي من المنتظر أن تكون سنة 2017 فأل خير عليها، حيث ستدخل الشاشة الكبرى هي الأخرى بعد أن دخلتها سعاد حسن من قبل في فيلم ''الحاجات''، ومطربات أخريات.

مصدر مطلع أفاد أن اعتابوا ستركب الموجة الشبابية الحالية، ومن المرتقب أن تظهر بأغاني وفيديو كليبات على شاكلة ''تيبوغرافي'' التي أصبحت موضة الفنانين المغاربة خصوصا.