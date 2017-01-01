بعد ''بلاش بلاش'' جميلة البدوي تستعد لطرح عملها الجديد '' لعب عيال'' ﻿

شوف تيفي : الفطواكي عبدالقادر
أطلقت الفنانة المغربية ''جميلة البدوي'' عبر شركة الإنتاج “بلاتنيوم” برومو فيديو كليبها الجديد ” لعب عيال”، من كلمات ''عدنان الأمير'' وألحان وتوزيع ''هيثم علاء الدين''، وإخراج ''أمير الرواني''.
واعتمدت جميلة البدوي في عملها الجديد على مزج الألوان الزاهية والتي دأبت جميلة على استعمالها دائما . وينتظر أن يصدر الفيديو كليب في الأيام القليلة القادمة.
يذكر أن فيديو كليب جميلة البدوي “بلاش بلاش” الذي أطلق سنة 2015، كان من إخراج أمير الرواني، قد وصل عدد مشاهداته إلى 114 مليون مشاهدة محققا نجاحا كبيرا .
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