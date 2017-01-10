بالصورة.. هذه هي حقيقة زواج خريج استوديو 2M بأمريكية ﻿

نشر الفنان الشاب مروان هيداوي خريج برنامج المواهب الغنائية استوديو دوزيم على صفحته الرسمية بالفايسبوك صورة تجمعه بزوجته الأمريكية الأصل، وأرفق ابن آسفي الصورة المذكورة بتدوينة كتيب فيها « شكرا

شوف تيفي :

نشر الفنان الشاب مروان هيداوي خريج برنامج المواهب الغنائية استوديو دوزيم على صفحته الرسمية بالفايسبوك صورة تجمعه بزوجته الأمريكية الأصل، وأرفق ابن آسفي الصورة المذكورة بتدوينة كتيب فيها « شكرا أحبائي على تهانيكم الجميلة وعقبا لكم إنشاء الله وأود أن أوضح شيء أن زوجتي ليست من أصول سودية و ليست من أصول مغربية......بل إنها أمريكية وشكرا لكم ».

و أكد مروان في اتصال مع شوف تيفي اليوم الثلاثاء،أنه عقد قرانه مؤخرا على الفتاة الأمريكية بعد فترة خطوبة دامت لازيد من ثلاث سنوات

وفي ذات السياق، أضاف مروان هيداوي أن هذه الصورة تم التقاطها سنة 2014 وكانت مجرد خطوبة ولكن تم إستغلالها حسب قوله من طرف أحد الأشخاص لم يذكر اسمه، مؤكدا أنه سيتابعه قانونيا.

و بعد تداول الصورة، انهالت على المغني تعاليق التهنئة حيث أعرب جمهور هيداوي عن فرحهم بزواج الأخير.