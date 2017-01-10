عاجل..ولد الفشوش دار كسيدة خايبة في فاس..وها شنو وقع+صور ﻿

علمت ''شوف تيفي'' بأن مدينة فاس، شهدت صباح اليوم الثلاثاء، حادثة سير خطيرة، بطلها ''ولد الفشوش''، قام بدهس شخص بطريقة مروعة بواسطة سيارة خفيفة.

''شوف تيفي''



علمت ''شوف تيفي'' بأن مدينة فاس، شهدت صباح اليوم الثلاثاء، حادثة سير خطيرة، بطلها ''ولد الفشوش''، قام بدهس شخص بطريقة مروعة بواسطة سيارة خفيفة.



وحسب مصدر ''شوف تيفي'' فإن المتسبب في الحادث وبعد أيام قليلة فقط من حصوله على رخصة السياقة، كان يسير على مستوى شارع محمد السادس بالقرب من مدار طريق السيار بفاس بسرعة جنونية، ليدهس الضحية ما أسفر عن إصابة هذا الأخير بجروح على مستوى الرأس.



وأضاف المصدر ذاته بأن المصالح الأمنية، حلت بعين المكان، من أجل المعاينة، بينما تم نقل المصاب إلى المستشفى لتلقي العلاجات.





