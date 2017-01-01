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عاجل..أخنوش يطير من فاس إلى مراكش

بتاريــخ : 10 يناير 2017 / 12:10 عاجل..أخنوش يطير من فاس إلى مراكش | بوليتيك
عاجل..أخنوش يطير من فاس إلى مراكش
علمت ''شوف تيفي'' بأن عزيز أخنوش رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار، سينتقل من مدينة فاس صوب مدينة مراكش لحضور المجلس الوزاري الذي سيترأسه الملك محمد السادس اليوم الثلاثاء، بالمدينة الحمراء.

''شوف تيفي''

علمت ''شوف تيفي'' بأن عزيز أخنوش رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار، سينتقل من مدينة فاس صوب مدينة مراكش لحضور المجلس الوزاري الذي سيترأسه الملك محمد السادس اليوم الثلاثاء، بالمدينة الحمراء.
وحسب مراسل ''شوف تيفي'' من المدينة العلمية فإن أخنوش، سيغادر المدينة العلمية على الساعة 12 ظهراً، وذلك مباشرة بعد إنتهاء فعاليات اللقاء التواصلي الخاص بحزب الحمامة.

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