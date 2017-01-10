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مثير وبالصورة..عرس منح للمدعويين 5 آلاف درهم مع الحلوة

بتاريــخ : 10 يناير 2017 / 11:47 مثير وبالصورة..عرس منح للمدعويين 5 آلاف درهم مع الحلوة | مجتمع
مثير وبالصورة..عرس منح للمدعويين 5 آلاف درهم مع الحلوة
تناقلت العديد من الصفحات بمواقع التواصل الاجتماعي صورة مثيرة، توضح حصول مدعويين لزفاف بأحد الدول الأوروبية على مبلغ 500 أورو تم وضعها بصندوق صغير خاص بالحلويات المقدمة لهم.

 ''شوف تيفي''

تناقلت العديد من الصفحات بمواقع التواصل الاجتماعي صورة مثيرة، توضح حصول مدعويين لزفاف بأحد الدول الأوروبية على مبلغ 500 أورو تم وضعها بصندوق صغير خاص بالحلويات المقدمة لهم.

وتفاعل النشطاء بشكل كبير مع هذه الصورة، حيث عبر العديد منهم عن دهشتهم لقيمة هذا المبلغ المالي التي تصل إلى أكثر من ''5 آلاف درهم مغربية''، في حين اعتبر آخرون تقديم هذا المبلغ خلال هذا العرس، يعد بمثابة تأكيد على الأموال الطائلة التي يتم استنزافها في بعض المناسبات.

تجدر الإشارة إلى أن أحد الأعراس بالمغرب، قامت قبل مدة بحركة مشابهة، حيث تم منح المدعويين ورقة نقدية قيمتها 200 درهم،وهو ما أثار جدلا واسعا بمواقع التواصل الاجتماعي.

مثير وبالصورة..عرس منح للمدعويين 5 آلاف درهم مع الحلوة

 

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‫شوف تيفي

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المغرب شوف تيفي عرس الحلويات الحلويات المدعويين مواقع التواصل الاجتماعي

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