بعد المغرب.. إغلاق مدارس غولن التركية بإثيوبيا ﻿

أعرب رئيس الوزراء الإثيوبي هايلي ماريام ديسالين أمس الإثنين،عن رغبته في إغلاق مجموعة مدارس التركي فتح الله غولن خلال الأيام المقبلة، وجاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عُقد بأديس أبابا.

شوف تيفي

أعرب رئيس الوزراء الإثيوبي هايلي ماريام ديسالين أمس الإثنين،عن رغبته في إغلاق مجموعة مدارس التركي فتح الله غولن خلال الأيام المقبلة، وجاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عُقد بأديس أبابا.

وأفاد رئيس الوزراء أنه أجرى الإتصالات مع الحكومة التركية من أجل الشروع في إغلاق مجموعة غولن التعليمية، بعدما تم تصنيفها على أنها لها ميولات إرهابية.

وأضاف أن الوزير التركي أخبره بإنشاء مؤسسة تركية تتولى عملية الترتيب حتى يتمكن طلاب تلك المدارس من إكمال تعليمهم.

جدير بالذكر أن وزارة الداخلية المغربية قررت الأسبوع المنصرم إغلاق مجموعة مدارس محمد الفاتح التابعة لمنظرها فتح الله غولن، حيث حسب بيان الوزارة فإنه تبين أن هذه المؤسسات المتواجدة بعدد من مدن المملكة تجعل من الحقل التعليمي والتربوي مجالا خصبا للترويج لإيديولوجية هذه الجماعة ومؤسسها، ونشر نمط من الأفكار يتنافى مع مقومات المنظومة التربوية والدينية المغربية.