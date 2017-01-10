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صورة عناق حار من مواطن مراكشي للملك محمد السادس تشعل الفايسبوك

بتاريــخ : 10 يناير 2017 / 10:11 صورة عناق حار من مواطن مراكشي للملك محمد السادس تشعل الفايسبوك | بوليتيك
صورة عناق حار من مواطن مراكشي للملك محمد السادس تشعل الفايسبوك
تناقلت العديد من الصفحات بمواقع التواصل الاجتماعي صورة، أظهرت العناق العفوي والحار من مواطن مراكشي للملك محمد السادس، أمس الاثنين.

''شوف تيفي''
تناقلت العديد من الصفحات بمواقع التواصل الاجتماعي صورة، أظهرت العناق العفوي والحار من مواطن مراكشي للملك محمد السادس، أمس الاثنين.

وفور تداول هذه الصورة، تفاعل النشطاء المغاربة بكثافة، حيث عبر الجميع عن إعجابهم الكبير بالتواضع الذي يظهره الملك محمد السادس خلال لقائه مع أبناء شعبه ، متمنين أن يحصلوا بدورهم على فرصة اللقاء به مستقبلا .
تجدر الإشارة إلى أن الملك محمد السادس، قام أمس بزيارة مجموعة من الأحياء بالمدينة العتيقة لمراكش،ودشن العديد من المشاريع التي تهدف إلى النهوض بالقطاع السياحي.
صورة عناق حار من مواطن مراكشي للملك محمد السادس تشعل الفايسبوك

صورة عناق حار من مواطن مراكشي للملك محمد السادس تشعل الفايسبوك

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