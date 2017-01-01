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مثير وبالفيديو..البوليس في طاليان شدو مغربية..وها شنو كادير

بتاريــخ : 10 يناير 2017 / 10:01 مثير وبالفيديو..البوليس في طاليان شدو مغربية..وها شنو كادير | دولي
مثير وبالفيديو..البوليس في طاليان شدو مغربية..وها شنو كادير
قامت الشرطة الإيطالية، أخيرا، بإيقاف مهاجرة مغربية تبلغ من العمر28 سنة، بمدينة ميلانو، خلال قيامها بعميلة تستهدف النصب على بعض المسنين للنصب عليهم والحصول على مدخراتهم المالية.

 ''شوف تيفي''

 قامت الشرطة الإيطالية، أخيرا، بإيقاف مهاجرة مغربية تبلغ من العمر28 سنة، بمدينة ميلانو، خلال قيامها بعميلة تستهدف النصب على بعض المسنين للنصب عليهم والحصول على مدخراتهم المالية.


وحسب وسائل إعلام إيطالية فإن عناصر الأمن بميلانو قامت بتوقيف نصاب إيطالي قادم من مدينة نابولي رفقة مهاجرة مغربية قاما بالنصب على إحدى المسنات البالغة من العمر 78 سنة، بعد أن قام بانتحال صفة محام رفقة المغربية، وأقنعها بأنه يحتاج مبلغا ماليا ليساعدها في إطلاق سراح ابنتها التي تسببت في حادثة سير خطيرة.


وأضافت المصادر ذاتها بأن تحركات الإيطالي والمغربية أثار شكوك بعض الساكنة الذين اتصلوا بمصالح الأمن، حيث قامت عناصرها بإيقاف الجانيين في حالة تلبس حيث كانت المهاجرة المغربية تتولى قيادة السيارة التي كانت في انتظاره بينما تم العثور على ساعتي ذهب كان الجاني قد حصل عليهما من العجوز الإيطالي بعدما أقنعها أنه سيتولى أمر إطلاق سراح ابنتها.


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المغرب شوف تيفي إيطاليا المسنين النصب

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