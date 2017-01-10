بالصور..مغاربة يتداولون صور الحايك المغربي بعد قرار السلطات منع انتاج وتسويق البرقع الأفغاني ﻿

مباشرة بعد الإشعار الذي عُمم على بعض التجار في الأسواق بتارودانت، والذي قررت من خلاله السلطات المحلية منع إنتاج وتسويق ما يسمى بالبرقع في الأسواق، تناقل المغاربة بمواقع التواصل الاجتماعي صورا لـ

"شوف تيفي"



مباشرة بعد الإشعار الذي عُمم على بعض التجار في الأسواق بتارودانت، والذي قررت من خلاله السلطات المحلية منع إنتاج وتسويق ما يسمى بالبرقع في الأسواق، تناقل المغاربة بمواقع التواصل الاجتماعي صورا لـ "الحايك" المغربي.

وأوضح متداولو هذه الصور بأن "الحايك" يعتبر اللباس التقليدي الذي يعكس الثقافة المغربية الأصيلة، موضحين بأن على المغربيات التمسك بهويتهم وبالتالي الاستغناء على "البرقع" الأفغاني الدخيل الذي ظهر فجأة بنهاية الثمانينيات وبداية التسعينيات عقب ظهور حركات إسلامية في أفغانستان يقودها أشخاص تم تصنيفهم ضمن خانة التطرف والإرهاب.

وطالب كذلك النشطاء تجار "البرقع" بإعادة الاعتبار للحايك المغربي وتشجيعه، موضحين بأن اللباس الأفغاني في ظل التهديد الأمني من طرف بعض الذئاب البشرية قد يتم استغلاله للقيام بأمور تزعزع استقرار وأمن الوطن، في حين اعتبر آخرون "البرقع" وسيلة مساعدة لبعض المجرمين وقطاع الطرق لارتكاب جرائهم.