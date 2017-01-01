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ترامب يعين زوج ابنته كبير مستشاري البيت الأبيض

بتاريــخ : 10 يناير 2017 / 01:51 ترامب يعين زوج ابنته كبير مستشاري البيت الأبيض | دولي
ترامب يعين زوج ابنته كبير مستشاري البيت الأبيض
عين الرئيس الاميركي المنتخب دونالد ترامب،يوم الاثنين صهره جاريد كوشنر، المطور العقاري والناشر المتزوج من ابنته الوحيدة إيفانكا، في منصب كبير مستشاري البيت الابيض، كما أعلن مكتبه في بيان.

شوف تيفي:

عين الرئيس الاميركي المنتخب دونالد ترامب،يوم الاثنين صهره جاريد كوشنر، المطور العقاري والناشر المتزوج من ابنته الوحيدة إيفانكا، في منصب كبير مستشاري البيت الابيض، كما أعلن مكتبه في بيان.

ونقل البيان عن ترامب قوله ان كوشنر (36 عاما) الذي لن يتقاضى اي راتب طيلة فترة توليه هذا المنصب "نجح بشكل هائل في الاعمال كما في السياسة"، مؤكدا ان "جاريد كان قيمة هائلة ومستشارا موثوقا به طوال الحملة والمرحلة الانتقالية وانا فخور بأنه سيتولى دورا قياديا في إدارتي".

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