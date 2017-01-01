عاجل..هذا هو مصير مقتحم وكالة بنكية في بركان بعد سرقته لمبلغ مالي مهم ﻿

تمكنت فرقة الشرطة القضائية بالمنطقة الإقليمية للأمن ببركان، اليوم الاثنين، من توقيف شخص من ذوي السوابق القضائية العديدة، وذلك للاشتباه في تورطه في قضية تتعلق بالسرقة الموصوفة واقتحام وكالة

"شوف تيفي"



تمكنت فرقة الشرطة القضائية بالمنطقة الإقليمية للأمن ببركان، اليوم الاثنين، من توقيف شخص من ذوي السوابق القضائية العديدة، وذلك للاشتباه في تورطه في قضية تتعلق بالسرقة الموصوفة واقتحام وكالة بنكية.



وذكر بلاغ للإدارة العامة للأمن الوطني أنه حسب المعلومات الأولية للبحث، فقد تم ضبط المشتبه فيه متلبسا بحيازة أدوات تستعمل في تنفيذ عمليات السرقة بالكسر، كما أسفرت إجراءات التفتيش عن العثور بحوزته على مبلغ مالي مشكوك في مصدره يناهز 142 ألف، و790 درهم.



وأضاف المصدر ذاته أن الأبحاث والتحريات الأمنية أوضحت أن المشتبه فيه متورط في تنفيذ عملية سرقة من داخل محل سكني، فضلا عن تورطه في ارتكاب عملية السرقة بالكسر التي استهدفت وكالة بنكية بمنطقة سلوان خلال الأسبوع الأخير من شهر دجنبر المنصرم.



وأشار إلى أنه تم الاحتفاظ بالمعني بالأمر تحت الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، بينما لاتزال الأبحاث والتحريات متواصلة لتوقيف مشارك آخر يشتبه في صلته بتنفيذ هذه الأفعال الإجرامية.