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عاجل.. برلمان فنزويلا يعلن تخلي الرئيس مادورو عن منصبه

بتاريــخ : 10 يناير 2017 / 01:01 عاجل.. برلمان فنزويلا يعلن تخلي الرئيس مادورو عن منصبه | دولي
عاجل.. برلمان فنزويلا يعلن تخلي الرئيس مادورو عن منصبه
وافق الكونغرس بقيادة المعارضة في فنزويلا اليوم الاثنين على قرار ينص على أن رئيس البلاد نيكولاس مادورو ''تخلى عن منصبه'' في خطوة رمزية من غير المرجح أن تكسر الجمود بين السلطتين التنفيذية والتشريعية،

 ''شوف تيفي''

وافق الكونغرس بقيادة المعارضة في فنزويلا اليوم الاثنين على قرار ينص على أن رئيس البلاد نيكولاس مادورو ''تخلى عن منصبه'' في خطوة رمزية من غير المرجح أن تكسر الجمود بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، وذلك حسب ما كشفت عن وكالة رويترز.

وأوضحت الوكالة بأن المعارضة، حققت أغلبية كاسحة في انتخابات 2015 نتيجة للغضب من الأزمة الاقتصادية الطاحنة في فنزويلا لكن المحكمة العليا أحبطت تقريبا كل الإجراءات التي أقرها البرلمان.

وأضافت ''روتيرز'' بأن محكمة الكونغرس، أمرت العام الماضي بوقف محاكمة سياسية لمادورو تهدف لتحميله المسؤولية عن الأزمة في فنزويلا ووصف الرئيس خطوات البرلمان ضده بأنها غير دستورية.

وقال ديوسدادو كابيلو نائب رئيس الحزب الاشتراكي الحاكم في مؤتمر صحفي ''لم يتنح الرئيس مادورو ولن يتنحى. لم يتخل عن منصبه ولم ولن نعترف ببرلمان عاق.''

 

 

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