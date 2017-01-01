مفاجأة..بن كيران لازال ينتظر أخنوش لإستئناف مشاورات تشكيل الحكومة ﻿

كشف عبد لإله بن كيران مباشرة بعد الإجتماع الإستثنائي لحزب العدالة والتنمية المنعقد قبل قليل، أنه سيقبل دعوة من أخنوش أو مكالمة هاتفية منه لعقد لقاء يمهد لإستئناف مفاوضات تشكيل الحكومة رغم إعلانه

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كشف عبد لإله بن كيران مباشرة بعد الإجتماع الإستثنائي لحزب العدالة والتنمية المنعقد قبل قليل، أنه سيقبل دعوة من أخنوش أو مكالمة هاتفية منه لعقد لقاء يمهد لإستئناف مفاوضات تشكيل الحكومة رغم إعلانه في بلاغ باسمه عن نهاية المشاورات الحكومية مع أربعة أحزاب سياسية بما فيها التجمع الوطني للأحرار الذي يقوده عزيز أخنوش.

ورد رئيس الحكومة على أحد الصحفيين حول إستجابته لأي إتصال من عزيز أخنوش بأنه لا يوجد شخص لا يجيب على الهاتف إذا طلبه أحد ما ، مصرحا أن أعضاء الأمانة العامة الذين حضروا اللقاء الإستثنائي اليوم قد ثمنوا بلاغه السابق الصادر يوم الأحد الماضي.

ونفى بن كيران وجود أي جديد منذ بلاغ أمس الأحد في موضوع مشاورات الحكومة، ما يعني إتساع الهوة بين بن كيران والأحزاب الاربعة المعنية بمفاوضات تشكيل الحكومة.

وأفاد البلاغ الصادر قبل قليل عقب اللقاء الإستثنائي للأمانة العامة، عن إجماع أعضاءها وتبنيهم ''تبنيا كاملا ما ورد في بلاغ بن كيران الأحد الماضي وتعتز بمضامينه''.