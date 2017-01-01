عاجل...أمانة البيجيدي تثمن إعلان بن كيران الفشل في تشكيل الحكومة ﻿

من جديد ، أصدرت للتو الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، التي انعقدت مساء اليوم الإثنين 09 يناير 2016 بالمقر المركزي للحزب بالرباط، البلاغ السابق لرئيس الحكومة المعين والأمين العام لحزب العدالة

شوف تيفي



من جديد ، أصدرت للتو الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، التي انعقدت مساء اليوم الإثنين 09 يناير 2016 بالمقر المركزي للحزب بالرباط، البلاغ السابق لرئيس الحكومة المعين والأمين العام لحزب العدالة والتنمية عبد الإله بن كيران.

وجاء تثمين الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية المجتمعة في لقاء استثنائي مساء اليوم ، لمدارسة مسار المشاورات الخاصة بتكوين الحكومة ومضامين البلاغ الصادر عن رئيس الحكومة مساء يوم الأحد 08 يناير 2017.

وكشف البلاغ الصادر قبل قليل عقب اللقاء الإستثنائي، عن إجماع أعضاء الأمانة العامة لحزب المصباح، وتبنيهم ''تبنيا كاملا ما ورد في بلاغ بن كيران الأخير وتعتز بمضامينه''.



هذا، وسبق لرئيس الحكومة عبد الإله بن كيران أن أعلن الأحد الماضي عن توقيف المفاوضات مع أربعة أحزاب سياسية ممثلة في البرلمان ومعنية بتشكيل الحكومة بشكل مباشر عقب إعلانها المشاركة في الأغلبية الحكومية والبرلمانية بشكل جماعي





